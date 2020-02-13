Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Южный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района Ростовской области, обвиняемого в совершении убийства пяти женщин. Это связано с тем, что подсудимый являлся военнослужащим Южного военного округа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 13 февраля.

«Дело поступило к нам в суд, но будет слушаться в закрытом судебном процессе. Оглашение приговора будет открытым», — уточнили в суде.

В настоящее время дата начала судебного процесса не назначена, материалы дела переданы судье.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Мясниковского района обвиняется в совершении убийства пяти женщин, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование. Преступления были совершены в разные годы. Задержать маньяка удалось спустя 18 лет после совершения первого преступления.

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