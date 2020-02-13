Псков, , 10:27 — REGNUM Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, в результате аварии погибли восемь граждан Украины, ещё один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести — его госпитализированы в местную больницу. Также он сообщил, что всего в микроавтобусе находились восемь пассажиров и водитель.

Он отметил, что дело о гибели украинцев находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и департамента консульской службы МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «лобовое» столкновение микроавтобусаMercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошлов 00:36 13 февраля на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) около населенного пункта Рудо. Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Гибель людей в «лобовом» ДТП в Псковской области — все новости

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский губернатор дал ряд поручений после ДТП с гибелью восьми человек