Микроавтобус Mercedes, в котором при столкновении с фурой погибли восемь человек, был с украинскими государственными номерными знаками.
В утренних ДТП на трассе Петербург — Псков пострадали три человека
Ровно месяц назад, утром 13 января 2020 года, на той же самой трассе Р-23 произошло два ДТП с участием семи автомобилей, а также рейсового автобуса Санкт-Петербург — Псков. Тогда последствия были не столь тяжелыми: пострадали три человека, в больницу пришлось доставить только одного из них, двое пострадавших от госпитализации отказались.
Дорога в месте смертельного ДТП в Псковской области была влажной
Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным. Дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе.
Восемь погибших в ДТП в Псковской области — граждане Украины
Микроавтобус, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовик. Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Украины.
В лобовом столкновении в Псковской области погибли восемь человек
Около деревни Руда (Пустошкинский район Псковской области) произошло лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза-фуры, при котором погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Пострадали ещё один пассажир микроавтобуса и водитель фуры.