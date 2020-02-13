Ровно месяц назад, утром 13 января 2020 года, на той же самой трассе Р-23 произошло два ДТП с участием семи автомобилей, а также рейсового автобуса Санкт-Петербург — Псков. Тогда последствия были не столь тяжелыми: пострадали три человека, в больницу пришлось доставить только одного из них, двое пострадавших от госпитализации отказались.