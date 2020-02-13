Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Полицейские Пушкинского района Санкт-Петербурга разыскивают злоумышленника в медицинской маске, который украл крупную сумму у посетителя торгового комплекса, а затем угнал его дорогостоящую иномарку с парковки магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Угон автомобиля Mercedes Е220», стоимостью 1 800 000 рублей, был совершен вечером в среду, 12 февраля. В полицию Пушкинского района поступило сообщение от 35-летнего мужчины, который рассказал, что в период с 19:25 до 19:35 этого дня в поселке Шушары с парковки сетевого магазина на Московском шоссе неизвестный похитил его автомобиль.

Как установило предварительное следствие, перед этим угонщик подошел к своей жертве в магазине, предварительно надев на лицо медицинскую маску, и стащил из его тележки с продуктами сумку с ключами от автомобиля, банковскими картами и 40 тысячами рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — отмечают в ведомстве.

Угнанный автомобиль сотрудники полиции объявили в розыск.