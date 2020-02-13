Якутск, , 09:54 — REGNUM В Якутске 13 февраля проходили плановые учения по реагированию на сообщения по подозрению на коронавирусную инфекцию.

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Практическая часть с легендой по подозрению на коронавирус прошла во второй половине дня, с утра проводили теоретическую часть.

«Будем по городу ездить шумно. Прошу население не пугаться. Если будет необходимость, они будут проходить каждую неделю», — пояснила YSIA.RU министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии у обследованных приезжих из азиатских стран коронавируса не выявлено.