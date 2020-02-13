Пекин, , 09:10 — REGNUM Вспышка коронавируса нового типа в Китае унесла жизни 1368 человек. Заболели в общей сложности более 59,8 тыс. человек, выздоровели — 5963, сообщает 13 февраля информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

Днём ранее, 12 февраля, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 1113 скончавшихся от заболевания, а также о более 44,6 тыс. заразившихся. Выздоровевших насчитывалось 4740. Обновлённый показатель смертности составляет 2,28%.

Больше всего случаев болезни в провинции Хубэй — 48,2 тыс. инфицированных с 1310 летальными исходами. Далее идут провинция Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хубэй стали применять новый метод диагностики коронавируса, в связи с чем зарегистрированных случаев болезни стало намного больше.

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