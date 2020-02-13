Биробиджан, , 05:44 — REGNUM В Еврейской АО зафиксировано 19 случаев гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

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17 случаев заболевания выявлено у детей. С 1 февраля по 9 февраля Роспотребнадзор отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в ЕАО находится на сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая.

Диагноз ОРВИ поставлен 1698 жителя, из них 1546 — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока на карантин по гриппу и ОРВИ закрывают школы, отдельные классы, детские сады.