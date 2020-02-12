В Воронежской области эпидемия гриппа набирает обороты — эпидпороги оказались превышены как в целом, так и по отдельным группам. Так, за неделю с 3 по 9 февраля за медицинской помощью в области 13 тыс. 258 больных (9,2 тыс. — неделей ранее). Эпидпорог превышен среди населения региона в целом на 18,9%, среди детей от трёх до шести лет — на 20,2%, среди школьников до 14 лет — на 21,7%. В Воронеже эпидпорог среди населения в целом выше на 20,1%, среди детей дошкольного возраста — почти на 49%, а среди школьников — на 91%.