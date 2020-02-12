В Оренбурге школьникам продлили карантин
В Оренбурге 10 февраля было принято решение о продлении карантина в школах.
В Воронежской области эпидемия гриппа набирает обороты
В Воронежской области эпидемия гриппа набирает обороты — эпидпороги оказались превышены как в целом, так и по отдельным группам. Так, за неделю с 3 по 9 февраля за медицинской помощью в области 13 тыс. 258 больных (9,2 тыс. — неделей ранее). Эпидпорог превышен среди населения региона в целом на 18,9%, среди детей от трёх до шести лет — на 20,2%, среди школьников до 14 лет — на 21,7%. В Воронеже эпидпорог среди населения в целом выше на 20,1%, среди детей дошкольного возраста — почти на 49%, а среди школьников — на 91%.
Все школы Воронежа уходят на карантин
Внеплановые каникулы начались у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ.
Карантин в школах распространили на все города Тувы
В столице Тувы Кызыле ещё на неделю продлили введённый с 3 февраля карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
При подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в России, по данным Роспотребнадзора, было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).
Превышение недельных эпидемических порогов среди населения также отмечено в девяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ).
В Ростовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 19%
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила норму на 19,1%.
По данным Роспотребнадзора, на шестой неделе 2020 года (03.02.2020−09.02.2020) в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7−14 лет и взрослое население. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В.
Минздрав Якутии рассказал о случаях коронавируса и гриппа
В Якутии с положительными анализами по гриппу в больницах находятся 35 детей, в 2019 году в это время таких было 100.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае близка к эпидпорогу
В Хабаровске диагноз ОРВИ поставлен 5273 гражданам, это на 8,1% ниже эпидпорога.