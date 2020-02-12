Гамбург, Германия, , 19:33 — REGNUM В немецком городе Гамбурге из-за урагана «Сабина» затоплен рыбный рынок и несколько улиц, сообщает 12 февраля издание Bild.

Отмечается, что ураган бушует в северо-западных районах Германии с 9 февраля, а на данный момент порывы ветра достигают силы в 100 км/час.

В Гамбурге зафиксировано превышение среднего уровня затопления на два метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европе из-за урагана «Сиара» погибло несколько человек и произошли многочисленные нарушения в работе железнодорожного и воздушного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураганный ветер сорвал крышу дома в Феодосии