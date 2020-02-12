Амстердам, , 18:55 — REGNUM В ряде мест в Нидерландах принимаются меры в связи с повышенном уровнем воды в голландских реках. Последствия повышенного уровня в особенности дают себя знать на западе и севере страны.

Нидерландское государственное управление водными ресурсами сообщает, что наивысшая точка половодья пройдена и что уровень воды в реках в ближайшие дни начнёт снижаться. Темп снижения может несколько замедлиться из-за более высокого, чем обычно, уровня моря. Однако в Управлении подчёркивают, что поводов для беспокойства нет, и что подобная ситуация возникает каждые два-три года.

В г. Схонховен в провинции Южная Голландия уровень воды в реке Лек поднялся настолько, что сделал невозможной работу речного парома. Последний раз такое случалось в 1995 г. В провинции Северный Брабант практически полностью затопленным оказался природный парк Бисбос.

В то же время в г. Дордрехт вода достигла менее высокого уровня, чем ожидалось накануне. Вечером 10 февраля вода достигла отметки 2,23 метров над уровнем моря. На 11 февраля ожидалось, что вода достигнет отметки в 2,26 метров, однако этого не случилось. В г. Роттердам вода также поднялось не так высоко, как ожидалось.