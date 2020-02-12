Гуково, Ростовская область, , 16:34 — REGNUM В Гуково Ростовской области по подозрению в получении взятки задержаны два инспектора ДПС. Фигурантам уголовного дела определённую сумму передал водитель КамАЗа.

27 тыс. рублей потребовали сотрудники дорожной полиции от водителя грузовой машины за беспрепятственную постановку на регистрационный учет фуры с полуприцепом. При этом автомобиль имел самодельные конструктивные изменения, пишет telegram-канал «Чё по Ростову?».

49-летний майор полиции и 39-летний капитан полиции стали фигурантами уголовного дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года в суд были переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в передаче взятки.

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