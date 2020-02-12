Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии арестовали семь членов преступной группировки, которая занималась торговлей несовершеннолетними.

По информации пресс-службы минфина, задержаны мать, которая продала своего новорожденного ребенка, два врача медицинского учреждения, которые в этом деле участвовали и еще четверо участников этой сделки. Один из врачей в прошлом был осужден и отбыл срок за аналогичное преступление.

Следствие установило, что обвиняемые нашли человека, желавшего купить ребенка, и потребовали от него $13 000. Эту сумму они собирались распределить между собой.

Чтобы скрыть следы преступления, мать ребенка еще в период беременности, а также во время прохождения медицинских процедур и во время родов в больнице была зарегистрирована под чужим именем и фамилией.

Сделка по продаже ребенка была совершена 6 февраля, после чего сотрудники следственной службы минфина на основании оперативно-розыскных мероприятий задержали всех семерых участников этой сделки. Новорожденного временно передали Агентству государственной опеки и помощи жертвам трафикинга. Задержанным по этому делу грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

Отметим, что в Грузии достаточно успешно совершаются сделки с суррогатными матерями, которые по заключенным с бездетными семьями (в основном иностранцами) договорам в течение всего периода беременности получают солидную сумму, а после родов отдают ребенка заказавшей его семье. Такие сделки оформляются в нотариальном порядке и носят законный характер.