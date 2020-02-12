Амстердам, , 10:22 — REGNUM Согласно первой предварительной оценки Ассоциации страховщиков, шторм Ciara 9 февраля нанёс в Нидерландах ущерб на 150 миллионов евро. Впрочем, данная сумма ещё возрастёт после того как будут поданы все требования о страховом возмещении. Кроме того, страховые компании ожидают, что продолжающаяся неспокойная погода ещё принесёт с собою дополнительный ущерб.

Указанная сумма значительно ниже общей суммы ущерба, нанесённого январским штормом в 2018 г. Тогда пострадавшим было выплачено 450 миллионов евро.

В Ассоциации указали на то, что в этом году жители страны, благодаря предупреждениям метеослужб и просвещению, были лучше подготовлены к шторму.