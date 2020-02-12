Кампала, , 10:28 — REGNUM Пустынная саранча вторглась в шесть районов в субрегионе Карамоджа и продвигается в другие регионы Уганды. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление местных властей.

В соответствии с заявлением, насекомые, проникшие в страну через район Амудат днем в воскресенье, 9 февраля, теперь распространились в районы Морото, Набилатук, Накапирипирит, Напак и Абим.

«Рой саранчи, как сообщается, был замечен на горе Алерек в округе Лабвор в районе Абим… Завтра (12 февраля) в Карамоджу прибудет распылитель [инсектицидов]… Два международных эксперта присоединятся к экспертам из Уганды в Карамодже», — говорится в заявлении Мартина Оуэра, комиссара по готовности к стихийным бедствиям и управлению в канцелярии премьер-министра Уганды.

По информации журналистов, правительство поставило 18 000 литров циперметрина и хлорпирифоса в субрегион для опрыскивания саранчи.

Однако эксперты усомнились в эффективности химических веществ при уничтожении саранчи, заявив, что они предназначены для уничтожения обычных насекомых, таких как тараканы и блохи.

В Организации по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке (DLCO-EA) рекомендовали химическое вещество фенитротион как более эффективное средство в борьбе с роями саранчи. Эварист Магара, представитель Уганды в DLCO-EA, сказал, что они рекомендовали Фенитротион правительству, поскольку его негативное воздействие на окружающую среду очень мало.

«Фенитротион не убивает птиц и животных и не накапливается в окружающей среде», — заявил Магара Daily Monitor.

Однако чиновники из министерства сельского хозяйства страны заявили, что рекомендуемого химического вещества нет в наличии, и они вынуждены были закупить то, что было доступно.