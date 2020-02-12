Мапуту, , 09:35 — REGNUM Неизвестные боевики похитили богатого бизнесмена в городе Шимойо в центральной части Мозамбика. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на источники.

Очевидец рассказал журналистам, что Иссуфо Сатар, который владеет сетью коммерческих заведений, был похищен, когда покидал один из своих магазинов. По словам очевидца, неизвестные люди в масках посадили бизнесмена в автомобиль Toyota RunX, угрожая ему пистолетом.

Официальный представитель полиции Мозамбика Матеус Минду заявил, что в настоящее время ведутся поиски Сатара и его похитителей.

По информации журналистов телерадиокомпании, похищение состоятельных людей или их семей с целью выкупа распространено в Мозамбике, особенно в крупных городах. Недавно полиция сделала заявление о том, что была усилена борьба с этим явлением, отмечают репортеры.