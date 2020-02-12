Новосибирск, , 06:46 — REGNUM Инженер федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Валерий Кисс рассказал «Вестям Новосибирск» о позиции собственника здания, где 2 февраля 2020 года во время вечеринки крыша рухнула на людей — погибла девушка, несколько человек получили травмы. Речь идёт о здании, расположенном на бульваре Молодёжи, 36, корпус 1. По данным Кисса, здание (склад строительных материалов) площадью 777,6 кв. м. закреплено на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ЖКХ ННЦ» 10 декабря 2019 года. ФГУП «ЖКХ ННЦ» несёт бремя содержания помещения, в том числе осуществляет очистку от снега.

«31 января 2020 года произведено удаление снежных навесов и сосулек. Сплошной сброс снега не производился, так как здание не использовалось и его использование в ближайшее время не предполагалось, — говорится в ответе на официальный запрос СМИ. — Объект расположен на производственной территории ФГУП «ЖКХ ННЦ», которая охраняется специализированной организацией по договору охраны. Здание имеет также входы с внешней от территории стороны. Здание не эксплуатировалось, было отключено от отопления и электроснабжения, водоснабжения. ФГУП «ЖКХ ННЦ» не сдавало указанное здание в аренду и не могло сдавать, так как на объекте значилось обременение в виде аренды ООО «Криста» (договор заключён с СО РАН)».

Уточняется, что обстоятельства допуска в здание организаторов «гаражной» вечеринки, будут установлены в рамках расследования уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ещё один человек стал фигурантом дела об обрушении кровли в новосибирском кафе — второй организатор вечеринки Walter Garage Party.

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