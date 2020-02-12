Якутск, , 06:45 — REGNUM Многодетной матери из Якутска Марине Кузнецовой, которая обратилась за помощью в редакцию ИА REGNUM в связи с тяжёлой жизненной ситуацией, возникшей после болезни мужа, власти в общественной приёмной президента России в Якутске и в присутствии сенатора Александра Акимова пообещали всестороннюю помощь. Но после того, как в высокие инстанции ушли отчёты, в помощи семье было отказано.

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«После встречи в приёмной президента России Владимира Путина в Якутске, на которой присутствовал сенатор Александр Акимов, меня заверили в том, что мне в дом проведут газ до 1 июля 2020 года. Потом мне позвонили и пригласили получить технические условия! Я их получила. (Копии документов имеются в распоряжении ИА REGNUM). Но после этого в администрации нашего района, в «Сахатранснефтегаз», в отделе промышленности и геологии Якутска мне сообщили, что раньше 2030 года газа мне не видать. Ну, как так?! Зачем было обещать? Причем, сообщают, что к 2030 году власти Якутии попытаются изыскать более 800 тыс. рублей для того, чтобы появилась возможность подключить газ в моём доме. Это значит, что газа мне не видать никогда! То же получилось с реструктуризацией долга у приставов, которую мне тоже пообещали. На деле ничего не сделано. В администрации нашего микрорайона мне сказали «жалуйся хоть президенту, это ничего не изменит», — рассказала Марина Кузнецова.

Мать шестерых детей, трое из которых несовершеннолетние, находится в очень подавленном состоянии. Женщина не может понять — зачем чиновники пообещали ей помощь и почему в итоге обманули.

Марина Кузнецова «Я же поверила им! Я по первому звонку мчалась во все эти кабинеты. На последние деньги машину заправляла. Дети одни дома оставались! Получается — пообещали ради отчетов и обманули. Зачем?! Это же просто издевательство!»

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых оказалась в трудной жизненной ситуации после болезни мужа. Накопились долги, с зарплаты мужа списывают половину средств. Семье приходится выбирать — купить уголь или еду. По словам члена общественной палаты Якутии многодетной матери Натальи Холодининой, в республике не разработана нормативно-правовая база для помощи многодетным в приобретении угля, члены ОП вынуждены скидываться своими деньгами, чтобы купить топливо для таких семей. После публикации ИА REGNUM помогать семье Кузнецовых стали многодетные семьи со всей страны — люди присылают небольшие пожертвования и пишут слова поддержки.