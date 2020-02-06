Якутск, 6 февраля 2020, 12:01 — REGNUM Семье Кузнецовых из Якутска, в которой шестеро детей, из них трое несовершеннолетние, будет оказана вся необходимая помощь. В ситуацию с бедственным положением семьи вмешались сенатор и сотрудники приёмной президента России в Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Многодетная мать Марина Кузнецова, обратившаяся недавно в редакцию ИА REGNUM за помощью от безысходности, сегодня сообщила, что её многочисленные проблемы наконец решаются.
Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска в отчаянии обратилась в редакцию ИА REGNUM. Из-за болезни мужа у семьи образовались долги, половину заработка мужа списывали судебные приставы. Семья живет в деревянном доме с печным отоплением. Один КАМАЗ угля стоит 25 тыс. рублей, на суровую якутскую зиму их нужно три. Член общественной палаты Якутии Наталья Холодинина, тоже многодетная мать, рассказала, что в Якутии не разработана нормативно-правовая база для предоставления многодетным семьям бесплатного угля. На подключение газа у семьи Кузнецовых также нет денег. Даже с учетом скидки для многодетных пришлось бы потратить 200 тыс. рублей, которых у семьи нет. Чиновники Якутска пообещали помочь. Но смогли предложить только частный детский сад за 10 тыс. рублей в месяц.