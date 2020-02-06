Якутск, , 12:01 — REGNUM Семье Кузнецовых из Якутска, в которой шестеро детей, из них трое несовершеннолетние, будет оказана вся необходимая помощь. В ситуацию с бедственным положением семьи вмешались сенатор и сотрудники приёмной президента России в Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многодетная мать Марина Кузнецова, обратившаяся недавно в редакцию ИА REGNUM за помощью от безысходности, сегодня сообщила, что её многочисленные проблемы наконец решаются.

«Моей ситуацией занялся сенатор Александр Акимов. Я была на приеме, потом он собрал всех чиновников. Также моей проблемой занялись сотрудники приемной президента России Владимира Владимировича Путина в Якутии. Что в итоге получилось всего лишь за несколько дней. Газ мне в дом будет проведен до 1 июля 2020 года. В это трудно поверить, но я сегодня, своими глазами, видела готовые технические условия. Все уже подписано, готово. Судебные приставы тоже пошли навстречу — долг за коммунальные услуги, накопившийся за время болезни мужа, будет списываться, но не 50%, а 25%. Главный судебный пристав республики мне посоветовал написать заявление о снижении платежа, тогда процент списания будет еще меньше. Выплаты растянуться на более длительное время, но зато в моей семье будут оставаться деньги на жизнь. И еще одна радостная новость: моему ребенку выделено место в муниципальном детском саду, с 1 апреля 2020 года», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска в отчаянии обратилась в редакцию ИА REGNUM. Из-за болезни мужа у семьи образовались долги, половину заработка мужа списывали судебные приставы. Семья живет в деревянном доме с печным отоплением. Один КАМАЗ угля стоит 25 тыс. рублей, на суровую якутскую зиму их нужно три. Член общественной палаты Якутии Наталья Холодинина, тоже многодетная мать, рассказала, что в Якутии не разработана нормативно-правовая база для предоставления многодетным семьям бесплатного угля. На подключение газа у семьи Кузнецовых также нет денег. Даже с учетом скидки для многодетных пришлось бы потратить 200 тыс. рублей, которых у семьи нет. Чиновники Якутска пообещали помочь. Но смогли предложить только частный детский сад за 10 тыс. рублей в месяц.