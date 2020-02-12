Ростов-на-Дону, , 01:05 — REGNUM В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий повысится уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе, передаёт ИА REGNUM.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 февраля в устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды. У Азова и Таганрога уровни воды приблизятся к неблагоприятным отметкам.

Ветер в Ростовской области стихнет 13 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовские спасатели проинформировали об усилении ветра до 21 метра в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростову-на-Дону угрожают дождь и ураганный ветер