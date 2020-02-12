Ростов-на-Дону, , 00:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону полиция ищет родственников полугодовалого ребёнка. Мать оставила сына и бесследно исчезла. В отделение полиции мальчика принёс гражданин Узбекистана, которому женщина оставила младенца.

«Мать и родственники до настоящего времени не объявлялись, поэтому отдел образования и отдел полиции Кировского района ведут розыски матери, либо лиц, которые знают какую-либо информацию об этом малыше и об этой семье», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» ведущего специалиста по опеке попечительству отдела образования Кировского района Ростова-на-Дону Ирину Ретинскую.

Имя мальчика и матери известно. В настоящее время ребёнка обследуют специалисты детской городской больнице №1.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января 2020 года 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил в аэропорту «Шереметьево» двоих малолетних сыновей. Мужчина оставил с детьми их документы и записку, в которой объяснил свой поступок. Спустя время отец пришёл с повинной к следователям.