Москва, , 00:08 — REGNUM В районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы снова зафиксировано резкое превышение радиационного фона. Прибор от ФГУП «Радон», измеряющий уровень радиации, 11 февраля зафиксировал скачок уровня радиации в десятки раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная житель Екатерина Максимова.

Речь идёт о территории могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Несмотря на наличие радиоактивных захоронений, в этом районе планируется построить участок ЮВХ. Протесты местных жителей против подобных действий идут с весны 2019 года. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин пообещал очистить могильник, а в Московской городской думе было принято решение создать группу общественных наблюдателей.

После этого ФГУП «Радон» установил в районе могильника прибор, измеряющий уровень радиации. Приспособление показало превышение радиационного фона в 30 раз. Специалисты «Радон» объяснили подобные показатели технической ошибкой и установили новое устройство.

Однако 11 февраля уже новый прибор зафиксировал скачок уровня радиации. Причём в данном случае речь идёт о превышении нормы в 60 раз, сообщила Максимова.

«Это произошло буквально через 3 минуты после того, как от нас уехала бригада пожарных, МЧС и специалистов ФГУП «Радон». Мы уговаривали их пройти на склон, но они отказались», — рассказала Максимова.

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