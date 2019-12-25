Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве начинается судебный процесс над местным жителем, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, вечером 7 августа находясь в состоянии опьянения, обвиняемый подошёл к припаркованному на улице в Кызыле автомобилю и спровоцировал конфликт с находившимися внутри мужчиной и женщиной. В машине также находилась несовершеннолетняя дочь супругов.

«В ходе ссоры обвиняемый толкнул вышедшего из автомобиля потерпевшего на землю, затем имевшимся при себе ножом умышленно, проявляя особую жестокость, нанёс один удар в область его груди», — отметили в СКР.

В результате мужчина скончался на месте. В управлении отмечают, что собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому теперь грозит лишение свободы до двадцати лет, или пожизненное заключение.

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