Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за массового ДТП на улице Луговой оказалось парализовано движение в левобережной зоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 11 февраля.

Авария с участием четырёх автомобилей КамАЗ и «Газель» произошла 8:00 мск. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что движение транспорта по данному участку в течение нескольких часов было заблокировано. В настоящее время проезд возобновлён.