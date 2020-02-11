Зея, Амурская область, , 03:36 — REGNUM В городе Зея вандалы разгромили сказочный новогодний городок на площади Шохина возле Дома культуры «Энергетик».

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Пострадали развлекательные конструкции, в частности, горка, пишет на своей странице в Instagram издание «Зейские вести сегодня».

«Громить конструкции начали сразу после Нового года. Мы кое-что подправляли, но, увы, это не спасло. Предупреждающие таблички оторваны, сломан металлический ящик с электроприборами, разбита практически вся обшивка горки, порваны гирлянды на арке и снеговике. Сегодня мы приступим к демонтажу развлекательного объекта, поскольку горка уже не безопасна», — рассказал директор Единой службы по благоустройству города Зеи Александр Бахмутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани вандалы громят автобусные остановки и площадки для сбора мусора.