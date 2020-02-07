Астрахань, , 19:42 — REGNUM В Астрахани вандалы сломали или уничтожили более 70% новых контейнерных площадок для мусора, установленных в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

За год в областном центре подожгли, разбили или сняли обшивку с 200 контейнерных площадок регионального оператора.

Также от рук вандалов пострадали новые остановочные комплексы. Остановки были оснащены стенками из закалённого («антивандального») стекла, но своё название они не оправдали. В мэрии заявили, что установить ещё 20 запланированных новых остановок (первые 20 поставили в 2019 году) пока не могут, потому что бюджет приходится тратить на ликвидацию причинённого вандалами ущерба. Например, остановки разбиты на Набережной Приволжского Затона и на Аэропортовском шоссе — «антивандальное» стекло нельзя повредить голыми руками, но астраханцы проявляют упорство, и в ход идут камни и тяжелые предметы.

Информацию обо всех случаях вандализма передали в правоохранительные органы. Власти города надеются, что виновников привлекут к ответственности и заставят компенсировать причинённый ущерб.