Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано к юго-востоку от Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 101-м километре от острова Бристоль. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.