Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Генпрокурор США Уильям Барр обвинил четырех граждан Китайской Народной Республики в компьютерном взломе американского бюро кредитных историй Equifax и краже личных данных «почти половины» американцев, сообщает 10 февраля министерство юстиции США.

По его словам, данное преступление было совершено вооружёнными силами Китая.

«Это организованное и вопиюще преступное хищение личной информации почти половины граждан США, результатов тяжелого труда и интеллектуальной собственности американской компании, осуществленное подразделением китайских вооруженных сил», — сказал Уильям Барр.

В США утверждают, что граждане Китая У Чжиюн, Ван Цянь, Сюй Кэ и Лю Лэй, причастные к этому компьютерному взлому, являются сотрудниками одного из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая. Их обвиняют в краже личных данных 145 млн граждан США, в частности имён, дат рождения и номеров социальных страховок.

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