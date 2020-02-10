Киев, 10 февраля 2020, 14:57 — REGNUM У стен Верховной рады Украины задержали вандала, который облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину, сообщила 10 февраля пресс-служба национальной полиции Украины.
Полицейским удалось задержать одного из убегавших. Им оказался 19-летний парень.
Заведено уголовное дело по статье «осквернение могилы».
Напомним, памятник Ватутину в Мариинском парке стоит над могилой советского военачальника, убитого боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что памятник Ватутину не может быть демонтирован в рамках закона о «декоммунизации». Украина изучает вопрос передачи праха генерала его родственникам.
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