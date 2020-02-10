Москва, , 12:10 — REGNUM Мосгорсуд подтвердил оправдательный приговор по делу экс-владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника Алексея Осипова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, что ранее Аверьянов уже был признан невиновным коллегией присяжных.

Он обвинялся в совершении преступления предусмотренного п. п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга»).

Причиной убийства послужил конфликт межу Аверьяновым и нынешним руководством фабрики «Меньшевик», случившийся 27 декабря 2017 года.

В результате конфликта экс-владелец предприятия достал охотничье ружье «Сайга» и произвел одиночный выстрел, ранив охранника, который впоследствии скончался.

Сам Аверьянов заявляет, достал ружьё для самообороны, а выстрел был произведён случайно.