Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Медведицу-шатуна застрелили охотоведы на Камчатке в дачном поселке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона.

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Хищница, которая своевременно не залегла в спячку, забрела на дачный участок и загрызла сидящего на цепи пса. Хозяева дачи вызвали специалистов, которые приняли решение об отстреле опасного животного. С начала 2020 года это единственный случай на Камчатке, когда медведя, представляющего угрозу людям, пришлось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года под Хабаровском был замечен медведь-шатун.