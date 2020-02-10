Нарьян-Мар, , 11:12 — REGNUM В Ненецком АО завершено расследование уголовного дела об убийстве шестилетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, суду предстоит вынести решение о принудительном лечении обвиняемого Дениса Поздеева.

Напомним, 31 октября 2019 года 36-летний житель Нарьян-Мара подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

При допросе обвиняемый заявил, что слышал голоса, призывающие его к убийству. Поэтому в отношении него была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что Поздеев страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, под следствием находится и охранник, пустивший убийцу на территорию учреждения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»).