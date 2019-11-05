Нарьян-Мар, , 14:49 — REGNUM В Ненецком автономном округе предъявлено обвинение сотруднику частного предприятия «Святогоръ», охранявшему детский сад «Сказка» в день гибели шестилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

Напомним, днём 31 октября в детский сад вошёл вооружённый ножом мужчина и убил спящего ребёнка. По данным следствия, дверь преступнику открыл охранник. Обвиняемый свою вину признал частично.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка — детский сад «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).