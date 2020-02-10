Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ водитель внедорожника «Лексус» сбил двух женщин возле подъезда дома. По данным местных СМИ, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье.

Известно, что за рулем машины находился мужчина 1963 года рождения. Экспертиза установила у него в крови 0,66 промилле алкоголя. Как сообщает «МК в Бурятии», водитель при задержании казался невменяемым, матерился, угрожал сотрудникам ГИБДД.

Жертвами аварии стали женщины 1980 и 1981 года рождения. Одна из них была госпитализирована. Сообщается, что у неё была размозжена нога, из-за чего её пришлось ампутировать.

Напомним, в республике тем временем продолжается расследование резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Как сообщало ИА REGNUM, сбив девушку, водитель «Лэнд Крузер Прадо» протащил её 80 метров за собой. Автомобиль принадлежал экс-секретарю политсовета «Единой России» в Бурятии Баиру Жамбалову.

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