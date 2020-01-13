Улан-Удэ, , 12:56 — REGNUM Родители сбитой насмерть 17-летней девушки в Бурятии считают, что за рулём внедорожника находился секретарь регионального политсовета «Единой России» Баир Жамбалов. По их мнению, об этом говорит то, что машина скрылась с места ДТП. Как ранее пояснил сам политик, они поехали за врачом.

«На самом деле они уехали в сторону леса, и там пробыли где-то до 10 часов вечера, и только потом явились с повинной в участок. Рассказали, что машина ломалась. Понятно, же, что все это время они составляли план действий», — передаёт слова родителей сайт Infpol.

По их мнению, предприниматель Галуст Пилосян взял на себя вину, потому что был трезв, тогда как остальные «наверняка» были пьяны после зимней рыбалки. К тому же судья не стал заключать его под стражу из-за проблем со здоровьем.

Подробнее: В Бурятии суд отпустил бизнесмена, обвиняемого в смертельном ДТП

Родители рассказали, что сбив девушку, водитель «Лэнд Крузер Прадо» протащил её 80 метров за собой. После чего она ещё 40 минут пролежала на земле истекая кровью. Напомним, по версии Баира Жамбалова, Пилосян не стал возвращаться, поскольку увидел на месте ДТП другие машины и решил искать врача.

Отец девушки Максим Бурчевский признал, что взял деньги от предпринимателя, пообещав всё потратить на адвокатов. Однако признаёт, что борьба предстоит сложная, поскольку их противники «большие люди».

«Мы хотим наказать настоящего виновника, и чтобы расследование было проведено объективно. Чтобы он сидел, а не гулял на свободе и больше не сбивал никого. Не пировал, пока наша дочь в земле лежит», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование обстоятельств произошедшего в связи с растущим резонансом взял на себя председатель СКР Александр Бастрыкин. А проходящего по делу свидетелем Баира Жамбалова республиканские власти призвали временно уйти со своего поста.

Читайте также:

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с машиной главы ЕР Бурятии

Глава «Единой России» в Бурятии станет свидетелем по делу о смертельном ДТП