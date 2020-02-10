Биробиджан, , 10:17 — REGNUM Судебные приставы ОСП по Биробиджанскому району Еврейской автономной области смогли взыскать долг с человека, не имеющего никакого отношения к рассматриваемой задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Как оказалось, человек, в отношении которого было заведено исполнительное производство, являлся полным «двойником» жителя Москвы, но почему-то приставы не провели проверку, а сразу сняли со счёта гражданина 55,2 тыс. рублей. Потерпевший обратился в прокуратуру, которая, разобравшись в ситуации, внесла представление об устранении нарушения закона.

Исполнительное производство в отношении жителя Биробиджана было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени судебного пристава обвинили в мошенничестве на сумму 100 тысяч рублей.