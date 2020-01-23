Тюмень, , 07:14 — REGNUM В Тюмени завершено расследование в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Следствие считает, что в 2019 году 34-летний пристав потребовал от должника, на имущество которого имелось судебных взысканий на сумму порядка трёх миллионов рублей, 100 тыс. рублей за прекращение производств. Причём исполнительные листы находились у другого пристава и обвиняемый не мог повлиять на взыскание.

Пристав был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области с при передаче денег. В отношении него было возбуждено и расследовано дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с использованием служебного положения»), которое направлено в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.