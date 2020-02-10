Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM Вернувшиеся в аэропорт «Пулково» пассажиры рейса DP-515 авиакомпании «Победа» прибыли в Екатеринбург. Об этом говорится на сайте аэропорта «Кольцово».

Посадка произошла в 08:55 по местному времени. Отметим, ранее лайнер должен был приземлиться в 04:35.

Как сообщало ИА REGNUM, после вылета из «Пулково» экипаж был вынужден вернуться в Петербург. В лобовом стекле самолёта выявилась трещина.

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