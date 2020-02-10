Якутск, , 05:07 — REGNUM Временно ограничат подачу электроснабжения 10 февраля в Якутске, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах.

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Практически по всему Якутску 10 февраля не будет света с 09:00 до 12:00 по местному времени, в некоторых микрорайонах до 17 часов. Энергетики будут производить техническое обслуживание оборудования и регулировку стрелы провеса.

В Ленском районе временное ограничение электроснабжения будет с 18:00 до 20:00 по якутскому времени в посёлках Северная Нюя, Чамча, Орто-Нахара, Дорожный, Заря, Таас-Юрях, в связи с заменой опор высоковольтных линий.

В Нюрбинском районе электроэнергию отключат с 10:00 до 18:00 в районе строительной площадки моста через реку Тюкэн. Энергетики очистят обледенения с проводов высоковольтных линий.

В селе Толон Сунтарского района эти же работы проведут с 14:00 до 17:00 часов 10 февраля, передаёт телеканал «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, аварийная ситуация привела к отключению света более ста домов Приморского района Петербурга.