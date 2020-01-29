Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Из-за серьезной аварии на оборудовании сетевой организации более ста домов Приморского района Петербурга утром 29 января остались без света, в настоящий момент специалисты пытаются подать электричество по резервным каналам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в «Ленэнерго».

Авария произошла на оборудовании магистральных электрических сетей Северо-Запада (МЭС Северо-Запада) — филиал ПАО «ФСК ЕЭС». Пока рабочие пытаются устранить проблему, сотрудники ПАО «Ленэнерго» организуют резервные схемы для оперативного восстановления энергоснабжения.

«На подстанции 15 Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Северо-Запада на Белоостровской улице произошла авария, от света отключены 109 зданий в районе Черной речки и Старой Деревни», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского района.

Восстановительные работы ведутся, работают специалисты. Начинается подключение потребителей. По последним данным, к части потребителей уже вернулось электричество.