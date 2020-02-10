Тирана, , 10:03 — REGNUM 9 февраля Мэрия Тираны утвердила список из 302 семей, чьи жилища серьезно пострадали при землетрясении 21 сентября и в ходе последовавшего за ним наводнения 23 сентября, которым будет предоставлена материальная компенсация.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, составлением списка занималось Гражданское управление по чрезвычайным ситуациям.

На каждую из семей было составлено отдельное досье, к которому прикреплена технико-законодательная документация, а также оценка нанесенного разгулом стихии ущерба.

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