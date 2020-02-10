Москва, , 02:08 — REGNUM В столичном главке МЧС опровергли слухи, распространяемые в сети, о скачке радиации в Москве. Об этом представитель ведомства рассказал журналистам.

«По данным ФГУП «Радон», радиационный фон в Москве не превышает норму», — сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Москве.

По его словам, озвученные в ряде СМИ слухи о якобы возникшем скачке радиации в Москве, «не соответствует действительности».

Как сообщало 30 января на дне Москвы-реки зафиксирован повышенный радиационный фон, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник цеха ФГУП «Радон».

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