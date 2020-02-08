Тула, , 23:04 — REGNUM По факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Тульской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла в посёлки Барсуки Ленинского района.

«08 февраля на свалке бытовых отходов … было обнаружено тело младенца», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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