Омск, , 22:06 — REGNUM

В Омске нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают члены поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Напомним, что ребенок пропал около 16:00 по местному времени в Кировском округе. В течение часа родители пытались отыскать свою пропавшую дочь, но безупешно. Тогда они обратились в полицию.

Поиски продолжались несколько часов. Труп ребенка был найден в выгребной яме туалета частного дома.

Начата проверка.