Бангкок, , 19:56 — REGNUM При стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда иностранные граждане не пострадали. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в Таиланде на странице в соцсети Facebook.

«Иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхон Ратчасима отсутствуют, — говорится в сообщении дипмисии. — Посольство продолжает следить за развитием ситуации».

Отмечается, что дипломаты получили данную информацию от местных правоохранительных органов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 человек погибли в тайском городе Накхонратчасима в результате стрельбы, которую устроил военный.

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