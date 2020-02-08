Абу-Даби, , 10:48 — REGNUM Число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах возросло до семи человек. Об этом сообщает сегодня, 8 февраля, Эмиратское государственное агентство новостей WAM.

Напомним, что в зоне персидского залива ОАЭ стала единственной страной, где были зафиксированы случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

«Еще у двух человек из Китая и Филиппин в Объединенных Арабских Эмиратах выявлен коронавирус, таким образом, общее число заболевших на территории ОАЭ с начала вспышки коронавируса достигло семи человек», — сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ОАЭ коронавирус был обнаружен у пяти китайцев, при этом четверо из них были членами одной семьи.

Все заболевшие находятся под пристальным медицинским контролем.