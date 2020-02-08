Хельсинки, , 00:10 — REGNUM Вертолет шведской пограничной службы подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

Согласно данным минобороны Финляндии, инцидент произошёл около 20:20 по местному времени 7 февраля. По предварительной информации, вертолёт пограничной службы Швеции вторгся в воздушное пространство Финляндии над Ваасой.

МИД Финляндии связалось с посольством Швеции в Хельсинки и запросило объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства шведскими погранслужбами.

В настоящее время начато расследование данного инцидента пограничной службой Финляндии.

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