Нур-Султан, , 00:26 — REGNUM Массовая драка произошла на юге Казахстана. Об этом сообщил 7 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Как пояснил глава Казахстана, массовая драка из хулиганских побуждений произошла в Кордайском районе Жамбылской области. По словам президента, непростой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы, но сотрудники полиции сумели локализовать конфликт и взять его под свой контроль.

По данным пресс-службы областного департамента полиции, групповая драка произошла между жителями села Масанчи. В настоящее время ситуация нормализовалась, начато расследование произошедшего по статье «Хулиганство».

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента, а также участников и виновных в нарушении общественного порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке между представителями Грузии и Украины, которая произошла на полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции.

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