Приштина, , 00:02 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти лично посетил жителей муниципалитетов Клина и Истог, пострадавших из-за ураганного ветра 4 февраля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за разгула стихии тысячи граждан остались без доступа к электричеству, многие здания и сельскохозяйственные сооружения были повреждены, временно прекратили работу образовательные и некоторые коммунальные учреждения. К счастью, человеческих жертв не было.

Курти пообещал, что в ближайшее время государство и муниципальные власти окажут пострадавшим срочную помощь, а в дальнейшем убытки, нанесенные стихией фермерским хозяйствам, будут компенсированы фондом сельскохозяйственного страхования.

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