Рим, , 21:46 — REGNUM 29-летний уроженец Италии, у которого зафиксировано заражение коронавирусом, сообщил в своём хорошем самочувствии и настроении, передают местные СМИ в пятницу, 7 февраля.

Заболевший находится в одном из римских госпиталей.

29-летний гражданин постоянно проживает в США. В январе 2020 года он находился в Ухане, откуда и был эвакуирован властями Италии вместе с еще 55 гражданами страны. По мнению врачей, опасности распространения заболевания нет — после возвращения из КНР заболевший практически не имел внешних контактов.