Томск, , 17:54 — REGNUM В Томске проводится проверка информации о падении снега с крыши дома на подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в следственном управлении СКР по Томской области.

По предварительным данным, с крыши многоэтажного жилого дома на улице Усова в Томске на подростка упали снег и наледь. Пострадавший получил ушиб пальцев руки.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, снег с крыш дважды за день упал на людей в Томске.